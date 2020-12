Alla scoperta degli indirizzi dell’Isis Facchinetti: IeFP

L’Istituto statale di istruzione superiore Cipriano Facchinetti è il principale complesso scolastico di Castellanza. Comprende un istituto tecnico industriale, un istituto tecnico professionale per l’industria e l’artigianato e un istituto tecnico per geometri.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli open day si sono svolti in modalità completamente online.

L’indirizzo di IeFP

• Operatore Riparatore di Autoveicoli a Motore (qualifica 3 anni)

L’operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di motoveicoli con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere seconda dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo.

Sono previste, a partire dal 2° anno scolastico, circa 6 Settimane di stage x A.S. Trattasi di stage operativi in autofficine del territorio.

• Tecnico Riparatore Autoveicoli a Motore (diploma 4° anno)

Il tecnico riparatore di veicoli a motore, interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando il presidio del processo della riparazione di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative al coordinamento di attività esecutive svolte da altri.

La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla gestione dell’accettazione, al controllo di conformità e di ripristino della funzionalità generale del veicolo a motore, con competenze di diagnosi tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di programmazione/pianificazione operativa dei reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte.

Sono previste, circa 6 settimane di stage. Trattasi di stage operativi in autofficine del territorio

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

T: 0331 635718

Email: orientamento@isisfacchinetti.edu.it

Sito | Pagina Facebook