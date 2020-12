Asilo Infantile di Daverio, un posto speciale dove far crescere i propri bambini

La scuola dell’infanzia Asilo infantile di Daverio ha una storia centenaria alle spalle. Nata nel lontano 1906, nel 2000 è stata riconosciuta come scuola paritaria entrando a far parte del servizio integrato della scuola pubblica italiana.

L’Asilo infantile di Daverio ha sede nel centro del paese e confina con la scuola primaria e il centro sportivo.

La spaziosa struttura, più volte ampliata, è circondata da un meraviglioso giardino recintato di circa 4.000 mq attrezzato con aree gioco e piattaforma polifunzionale. Da poco è stata inaugurata una pista ciclabile per permettere ai bambini attività di svago con biciclettine, tricicli e macchinine.

Nel giardino troviamo la sabbionaia, il bambuseto, l’orto didattico e il frutteto oltre ad alberi di alto fusto che regalano generose zone ombrose durante i periodi estivi.

La struttura, con la sua ampiezza e i suoi spazi, accoglie i bambini in 6 sezioni omogenee con progetto comune e programmi differenziati a seconda dell’età.

I cuccioli vengono presi per mano e accompagnati in quella che è la loro prima esperienza di distacco dalla famiglia, i mezzani sono supportati nella loro fase di crescita, i grandi affiancati per essere preparati al meglio in vista del grande salto verso la scuola primaria.

Completano i servizi a disposizione della scuola il grande salone interno, comprensivo di un’aerea multimediale con LIM, l’aula sonno per i più piccoli, la sala mensa decorata con immagini campestre e la cucina interna dove ogni giorno vengono preparati i pasti freschi e sani seguendo le ultime indicazioni ATS per la ristorazione.

Oltre alle varie attività ed esperienze curricolari, arricchiscono la nostra proposta formativa diversi laboratori:

lingua inglese per i più grandi con insegnate di madre lingua;

per i più grandi con insegnate di madre lingua; ascolto e lettura , meraviglioso spazio nel quale si trasmette ai bambini la bellezza e il fascino nascosti tra le pagine di un libro per crescere i lettori del futuro;

, meraviglioso spazio nel quale si trasmette ai bambini la bellezza e il fascino nascosti tra le pagine di un libro per crescere i lettori del futuro; psicomotricità , che permette ai più piccoli di conoscere il proprio corpo e li abitua a mettersi in relazione con lo spazio e con gli altri;

, che permette ai più piccoli di conoscere il proprio corpo e li abitua a mettersi in relazione con lo spazio e con gli altri; avvicinamento alla pratica sportiva nelle discipline di minibasket e ginnastica artistica , svolto in collaborazione con la Polisportiva Daverio e A.S.D. Ginnastica e tenuto da istruttori qualificati;

nelle discipline di e , svolto in collaborazione con la Polisportiva Daverio e A.S.D. Ginnastica e tenuto da istruttori qualificati; pregrafismo , prelettura e precalcolo per i bambini dell’ultimo anno;

, e per i bambini dell’ultimo anno; continuità con la scuola primaria: per rendere più sereno il passaggio alla scuola successiva.

Di estrema importanza sono i servizi complementari in aiuto alle famiglie:

pre-scuola a partire dalle ore 7,30;

a partire dalle ore 7,30; dopo-scuola fino alle ore 18,00;

fino alle ore 18,00; Babylandia per tutto il mese di luglio dalle ore 7,30 alle ore 18,00.

La nostra scuola è convenzionata con diversi comuni e aziende locali per garantire un servizio qualificato con costi contenuti.

Un’attenzione particolare viene riservata alle famiglie con più figli iscritti applicando il 50% di sconto sui costi della retta.

Tante famiglie, anche da comuni lontani, decidono di portare a Daverio i propri bambini per la ricchezza della nostra offerta formativa e per l’ambiente accogliente e famigliare che ci caratterizza.

La scuola dà molta importanza alla presenza dei genitori che collaborano nella gestione con generosità e presenza negli organi collegiali organizzando per loro serate formative con esperti nel settore educativo.

CONTATTI

Asilo Infantile di Daverio | Scuola Paritaria dell’Infanzia

Via Roma, 18, 21020 Daverio VA

T: 0332 947379

Mail: info@asilodaverio.it (indirizzo della segreteria da contattare per i servizi amministrativi o per richieste più generali)

Mail: coordinatrice@asilodaverio.it (per questioni organizzative, relative alla didattica o alla gestione delle classi)

Mail: presidente@asilodaverio.it (per tutto ciò che riguarda l’amministrazione della scuola, la gestione generale e istituzionale)