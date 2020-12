Astuti (Pd): “Vaccino antinfluenzale solo a gennaio. Fallimento conclamato della giunta Fontana”

«Con l’ultima gara la Regione trova 50 mila vaccini antinfluenzali per metà dicembre e 500 mila forse per metà gennaio. Il fallimento è conclamato». A renderlo noto è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti che spiega: «Il 30 novembre scorso Aria, la centrale d’acquisti di Regione Lombardia, ha indetto la tredicesima gara d’urgenza per recuperare le 700 mila dosi mancanti, a detta dello stesso direttore generale della Sanità, Marco Trivelli. La gara, del valore di 9 milioni di euro, è stata aggiudicata il 7 dicembre scorso a Solstar, unico operatore dei tre partecipanti ad avere almeno l’autorizzazione alla vendita dei farmaci da banco».

«Solstar- continua Astuti- con sede a Roma, è una società costituita il 4 giugno scorso, che ha iniziato la sua attività il 5 agosto. Ha un sito internet ‘in costruzione’ e un capitale sociale di 10 mila euro. Dopo tutte le toppe che ha preso Regione Lombardia avrei auspicato l’affidamento di questo approvvigionamento ad una società solida, di esperienza, e capace di gestire una commessa da 9 milioni di euro».

«Il risultato è che ai cittadini lombardi arriveranno solo 50 mila dosi entro metà dicembre e 500 mila entro il 15 gennaio prossimo. In sostanza – conclude Astuti- la campagna antinfluenzale della Regione è un fallimento conclamato. Tanto evidente quanto innegabile. È tempo che la giunta Fontana ammetta le sue colpe e prenda atto del proprio fallimento».