Biblioteca di Varese e Archivio storico, gli orari sotto le Feste

Quattro giorni di apertura durante le festività natalizie per l’Archivio storico comunale, due per la Biblioteca civica di via Sacco.

Se da domani è in programma la chiusura di entrambi, al primo si potrà poi accedere, sempre su prenotazione e con le modalità attualmente in vigore, lunedì 28 dicembre, martedì 29 dicembre, mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio; per quanto riguarda la seconda, invece, sarà possibile farlo solo il 29 e il 30 dicembre.

Le modifiche sono legate alle normative imposte dall’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Orari e servizi riprenderanno da giovedì 7 gennaio con le modalità in vigore fino a oggi.