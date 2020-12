Cade dal balcone, il cane Axel sta bene

Sta bene Axel, il boxer di nove anni che ieri sera, mercoledì 2 dicembre, è caduto da un balcone, a causa del cedimento di una ringhiera.

Il proprietario, di Busto Arsizio, l’ha portato immediatamente da un veterinario dalle zona e spiega: «Dovrà fare altri controlli nei prossimi giorni, ma ora è a casa con noi. Non ha nulla di rotto, almeno visibilmente. È stato una notte in osservazione».

Axel è casa, a riposo assoluto, con i suoi padroni che specificano che non sono soliti a tenerlo sul balcone, ma si trovava all’esterno dell’abitazione proprio nello sfortunato momento in cui la struttura ha ceduto. Ora tifano tutti per lui.