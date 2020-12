Si stacca la ringhiera, cane cade dal balcone

Brutto incidente per un cane, di razza Boxer, che questa sera (mercoledì 2 dicembre) è caduto da un balcone.

L’incidente è avvenuto in Via Pirandello a Busto Arsizio e, secondo una prima ricostruzione, il cane è caduto a causa del cedimento parziale della ringhiera del balcone sul quale si trovava in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Il cane è stato portato dal proprietario da un veterinario della zona. Al momento è ricoverato in prognosi riservata con una forte contusione toracica.