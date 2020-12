Caduta sulla ciclabile del lago di Varese, 20enne in ospedale

Brutta caduta dalla bici per un ventenne, finito poi in ospedale.

È successo nella mattina di domenica, poco dopo le 11, in via Vittorio Centurione Scotto, stradina secondaria di Calcinate del Pesce che fa parte dell’itinerario della ciclabile del lago (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza in “codice rosso”, perché la situazione sembrava particolarmente seria: il ventenne è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, in “codice giallo” (cioè con ferite ma non in pericolo di vita).

Chiamata sul posto anche la Polizia Locale varesina.