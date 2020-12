Cambio dei vertici in Forza Italia Luino

Avvicendamento alla guida del coordinamento luinese di Forza Italia.

Il dottor Alfonso Urbani, noto chirurgo, è il nuovo Commissario di Luino e Valli. Già Sindaco di Brezzo di Bedero, Presidente di Piano di Zona, Primario facente funzioni del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Luino, nonché candidato Consigliere nella lista “Sogno di Frontiera” alle ultime elezioni luinesi, il dott. Urbani raccoglie il testimone di Piero Carletti, storica figura forzista, molto apprezzata per lealtà ed altruismo, distintasi negli anni per capacità ed entusiasmo prima come Responsabile organizzativo e poi come Commissario cittadino del partito.

Con lui si sta già ragionando per un ruolo all’interno del Coordinamento provinciale di Forza Italia. «Auguriamo al nuovo Commissario buon lavoro, nella consapevolezza che potrà raggiungere i traguardi più ambiziosi» affrma Giuseppe Taldone, Vice Commissario provinciale di Forza Italia