Il Comune di Cassano attiva i nuovi “buoni spesa”

Il Comune di Cassano Magnago ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione dei cosiddetti “buoni spesa”, i contributi per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessit.

Lo stanziamento economico complessivo è di 150mila euro e il valore dei buoni sarà compreso tra i 150 e i 532euro, a seconda del numero dei componenti del nucleo.

I beneficiari di tale provvedimento sono nuclei famigliari in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19 e nuclei famigliari in condizioni di povertà o in stato di bisogno.

Le info complete sono qui, il modulo per la richiesta è qui.

Sono esclusi dalla possibilità di fare richiesta i percettori di Reddito di Cittadinanza o trattamenti assimilabili (come il “REI”) superiore ad una media di € 200,00 mensili e i titolari di pensioni dirette o indirette, pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, pensione di cittadinanza.