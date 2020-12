Cosa occorre sapere sul vaccino contro il Covid: appuntamento on line

Vaccinarsi contro il Covid: tutto quello che occorre sapere in vista della campagna che partirà il prossimo anno.

L’associazione Caos ha organizzato un incontro on line per chiarire dubbi, questioni e dare informazioni in merito all’arrivo dei vaccini.

In particolare si parlerà della vaccinazione nel soggetto fragile, che vede coinvolti molti stakeholder, e che deve essere la risultante di una reale presa in carico del paziente con un processo di cooperazione e di confronto tra diversi specialisti territoriali e ospedalieri.

L’appuntamento è per venerdì 18 dicembre Ore 18.30

Basta collegarsi al link di Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDI4MmE5NjItNTgwZS00MzlhLTk2ODQtNzkzMGY5NzhiNDc1%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%229252ed8b-dffc-401c-86ca-6237da9991fa%22%2c%22Oid%22%3a%22837be3e9-3245-4859- 926e-f9a31a3bf1d5%22%7

Parleranno Emanuele Monti – Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali in Regione Lombardia, Giovanna Scienza e Aurelio Sessa entrambi Medici di Medicina Generale. Moderatore sarà Matteo Inzaghi.