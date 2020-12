Fiamme in un’abitazione a Mornago

Intervento dei vigili del fuoco a in via Cascina Sarticcio, per un incendio in un’abitazione della piccola frazione di Mornago. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno di giovedì 10 dicembre quando state viste delle fiamme all’interno di un appartamento.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo la zona in sicurezza, e il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica in via precauzionale.