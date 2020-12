Giochi, libri e decorazioni: lo Stendipanni di Natale delle Mamme in Cerchio

Un negozio temporaneo molto speciale, amico dei bambini e della maternità: è lo Stendipanni di Natale promosso dall’associazione Mamme in cerchio a partire da domani, venerdì 18 dicembre fino a mercoledì 23 (domenica chiuso) nella sede di via volta 44 al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

Nessun ritiro e nessun abito usato: in esposizione, a offerta libera, solo giochi, libri e decori natalizi usati, ma in ottimo stato, controllati uno per uno e sistemati con cura dalle volontarie, perché possano essere regali perfetti per questo Natale speciale.

Regali capaci di far bene tre volte: a chi li riceve, a chi li dona e perché il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di sostegno della maternità e della prima infanzia delle Mamme in cerchio di Azzate.

“Proponiamo lo Stendipanni di Natale non solo dare opportunità a chi si trova in difficoltà, ma anche per tutti coloro che credono al riuso, al riciclo, e nella necessità di evitare gli sprechi”, spiega Giuliana Marchioni, portavoce dell’associazione.

Come previsto dal protocollo per il contenimento della pandemia, lo Stendipanni di Natale potrà accogliere fino a sei persone alla volta, mettendo a disposizione tutti i dispositivi necessari, compreso entrata e uscita differenziate.