Gli auguri di Natale dei commercianti di Taino in un video musicale

A causa dell’epidemia non ci si può incontrare per abbracciarsi e festeggiare insieme. Il Comune e i commercianti di Taino hanno quindi deciso di affidare i loro migliori auguri di buon Natale a un video musicale realizzato in collaborazione con Rainbowwhale.



Dai parrucchieri ai commessi del minimarket, dal falegname al fruttivendolo, le attività del paese e i membri dell’amministrazione comunale si sono messi in gioco con qualche passo di danza e tanti sorrisi per un momento di divertimento, ma anche ricordare quanto sia importante sostenere le piccole realtà del territorio, soprattutto in questo momento così difficile.

«Il video – racconta il regista Matteo Jamundo di Rainbowwhale – è stato realizzato nel giro di una settimana. La canzone scritta da me e dal resto della squadra di Rainbowhale è cantata da Lucia Tieghi, una cantante professionista di Arona». Insieme a lei si sono esibiti anche i tre coristi Federica Salbego, Matteo Ghiringhelli ed Elena Tognella della Corale parrocchia Santo Stefano di Taino

Chiamati in studio uno a uno per le riprese, i commercianti di Taino hanno partecipato all’iniziativa con entusiasmo. «L’obiettivo del video – aggiunge il regista del video – è stato quello di riunire, con l’aiuto del green screen e di qualche piccolo effetto speciale, almeno simbolicamente i commercianti del paese per lanciare un messaggio di auguri simpatico e carico di speranza. In questo modo, però, abbiamo anche voluto ricordare a tutti i cittadini di Taino quanto sia importante sostenere le attività del territorio in questo momento difficile.

«Nel corso di questo 2020 – racconta poi Matteo Jamundo – abbiamo realizzato diversi video insieme ai commercianti della provincia di Varese, e il clima che si percepisce quando si parla con loro è quello di una grande voglia di ripartire e comunicare la propria presenza, insieme a un forte impegno per cercare di restare al passo coi tempi nonostante le difficoltà. Siamo felici quindi che il Comune di Taino ha deciso di prendere in mano la situazione e di mettersi subito al lavoro per sostenere le attività del paese».