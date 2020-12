Gli Zampognari tornano ad animare il Natale di Castellanza

Domenica 20 dicembre ritornano le tradizioni con gli Zampognari e le tipiche melodie natalizie per diffondere le magiche atmosfere del passato nelle vie e nelle piazze di Castellanza.

Una coppia di musicisti con fisarmonica e piva/zampogna, vestiti con il tipico abbigliamento dei pastori, in mantella e cappellaccio, dalle ore 9 alle ore 12,30 interpreteranno le classiche nenie natalizie, nelle piazze delle due chiese, all’uscita delle messe, e girando per le vie della città.

«Una bella tradizione – commenta l’amministrazione comunale – per offrire ai bimbi e ai grandi l’occasione per ravvivare piacevoli e ritempranti sentimenti natalizi».

Dalle ore 9 alle 9,45 gli Zampognari partiranno da viale Rimembranze presso il parcheggio del Municipio percorrendo Viale Rimembranze, via Don Testori, via Vittorio Veneto, Via Adua, via Giusti, Via Vittorio Veneto, piazza S. Giulio. Uscita messa ore 9,45-10,00.

Dalle ore 10 alle 10,45 via Dante, Via Bernocchi, via Garibaldi, Via Don Testori, via Pomini, via Ponchiroli, via Roma, via Don Minzoni, si scende per Costa Lunga, p.za Soldini, Via S. Carlo, p.za S. Bernardo. Uscita messa 10,45 – 11,00.

Dalle ore 11 alle 11,45 viale Italia, via Nizzolina, viale Lombardia fino a Via S. Carlo, via Lombroso, via Moncucco, piazza Castegnate, p.za Soldini, Costalunga, Via Don Minzoni, p.za S. Giulio. Uscita messa 11,45-12,00.

Dalle ore 12,15 alle ore 12,30 Buon Gesù via Firenze.