Grande successo per l’open day virtuale degli Istituti Superiori Olga Fiorini & Marco Pantani

Si è svolto online l’11 dicembre scorso il terzo open day virtuale degli Istituti Scolastici Superiori Acof Olga Fiorini & Marco Pantani di Busto Arsizio che, insieme agli altri due precedenti appuntamenti (rispettivamente il 17 ottobre e il 21 novembre) ha coinvolto circa 500 persone.

Una modalità completamente nuova, dettata dall’emergenza sanitaria ma che, con l’alta partecipazione ha confermato anche quest’anno l’interesse ed il successo dei diversi percorsi formativi offerti dall’Istituto paritario, tra i più grandi e forniti del territorio.

Sono sette i diversi indirizzi presentati tutti in diretta contemporaneamente: il Liceo scientifico sportivo, il Liceo delle scienze umane, il Liceo artistico design della moda, il Liceo internazionale quadriennale, l’Istituto tecnico sistema moda, l’Istituto tecnico grafica comunicazione e l’Istituto professionale sportivo.

I docenti hanno presentato i programmi e le attività didattiche dei diversi percorsi alle famiglie e agli studenti delle scuole medie, dando loro la possibilità di scegliere la fascia oraria nella quale collegarsi. Si sono resi disponibili a chiarire qualsiasi dubbio o perplessità nella difficile scelta del percorso scolastico superiore, cercando di venire incontro alle famiglie proprio come se gli incontri stessero avvenendo a scuola. Inoltre alcuni ex alunni degli istituti hanno condiviso la loro esperienza accompagnando i partecipanti in un tour virtuale dell’edificio scolastico.

“Nonostante la particolare situazione, nella quale siamo costretti ad operare quest’anno, anche per le attività di orientamento degli studenti che dovranno scegliere la scuola superiore, siamo molto soddisfatti dell’andamento degli iniziative fin qui realizzate, che hanno confermato, registrando una presenza record, un grande interesse nei confronti della nostra offerta formativa, sempre caratterizzata da spirito di innovazione e dall’attenzione alle esigenze del singolo”, afferma il Preside, Luigi Iannotta.

La partecipazione infatti è stata numerosa e grazie agli open day sono seguiti molteplici incontri individuali degli interessati con il Direttore, Mauro Ghisellini, per ricevere risposte e consigli personalizzati per ogni esigenza, con la possibilità di visitare la scuola in tutta sicurezza.

I PROSSIMI OPEN DAY

Le date da segnare nel calendario sono l’8 e il 9 gennaio.

CONTATTI