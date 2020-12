Incidente in A8 tra Busto e Castellanza

Incidente senza gravi conseguenze, se non per il traffico, lungo l’ A8 in direzione Milano nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza (km 23). Attorno alle 11,30 di oggi (mercoledì) due auto si sono scontrate anche se non è chiara la dinamica che verrà ricostruita dalla Polizia Stradale di Novate intervenuta sul posto, insieme ad un’ambulanza che è poi rientrata senza trasportare feriti. Si è formata una lunga coda in direzione sud.