Incidente lungo la A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, code verso Milano

Incidente lungo la A8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Coinvolta una persona di 34 anni.

Sul posto questa mattina, 14 dicembre, alle 8.30, sono intervenuti in codice rosso i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio con due ambulanze. Presente anche la Polizia Stradale di Novate. Le operazioni sono ancora in corso. Autostrade per l’Italia segnala code.