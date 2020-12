Incidente sulla tangenziale di Milano fa tre morti e tre feriti, famiglia distrutta

Un gravissimo incidente ha distrutto un’intera famiglia nella serata di ieri, sabato, lungo la tangenziale ovest di Milano all’altezza di Rozzano. Nell’incidente che ha coinvolto una Honda Jazz hanno perso la vita una mamma di 39 anni, il papà di 41 e una figlia di 12 anni deceduta dopo alcune ore di agonia in ospedale, la seconda dei tre figli della coppia che viaggiava in direzione Genova.

Gravemente feriti i figli di 16 e 10 anni, tutti e tre ricoverati in codice rosso in diversi ospedali (Policlinico di Milano e Giovanni XXIII di Bergamo). Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale la famiglia sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento con altre due auto. Ferito anche il conducente di un altro mezzo coinvolto, anche se in modo meno grave.