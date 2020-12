Investimento nel risparmio

Spesso spendere i propri soldi per un investimento che promette un risparmio negli anni a venire può mettere grandi dubbi. Funzionerà davvero o è solo una fregatura? Eppure, facendo qualche calcolo, è possibile trovare diversi modi per risparmiare che diminuiscono concretamente le spese del proprio portafoglio.

Risparmio con il fotovoltaico

Da decenni il fotovoltaico spopola ovunque e si possono vedere le sue piastre argentate sui tetti di molte case. Ma fa davvero risparmiare? Per capirlo è necessario analizzare le bollette che i fornitori di energie inviano a casa e distinguere tra le spese per il consumo di elettricità o gas e le spese fisse.

In Italia in dieci anni il costo dell’energia elettrica è aumentato da 0,12 €/kWh fino ad arrivare a 0,19 €/kWh, raggiungendo 0,20 €/kWh nel 2018. Un incremento che supera addirittura il 60%. Il grande vantaggio degli impianti fotovoltaici è la capacità di produrre da sè l’energia elettrica, tagliando dalla bolletta la componente più dispendiosa.

Installando un impianto da 3 kWp, è possibile produrre in un anno fino a 4000 kWh. Considerando che in media ne viene consumato il 30%, in questo caso 1200 kWh, il risparmio sarebbe di 240 € l’anno. A questo va aggiunta la possibilità di utilizzare l’elettrica prodotta per scaldare l’acqua di casa, il cui costo ogni anno si aggira intorno ai 500 €.

Sommando i 1200 kWh consumati per l’elettricità e i 1500 kWh per l ‘acqua calda, ne avanzano ancora 1300. Questi è possibile venderli alla stessa compagnia fornitrice dell’energia a un prezzo di circa 0,10 €/kWh. La vendita genererebbe un guadagno di circa 130 €. Quindi a fine anno il conto in banca presenterebbe 870 € di risparmio.

Ma questa somma può colmare le spese iniziali per comprare l’impianto? Oggigiorno i sistemi fotovoltaici, grazie a incentivi del 50%, costano all’incirca 3000€ e possono garantire una durata anche di 30 anni. Se ogni anno risparmiamo 870 €, in 30 anni diventano 26.100 €, ripagando le piastre fotovoltaiche quasi nove volte.

Risparmio con un bagno efficiente

Quando si pensa a un possibile investimento per risparmiare, il bagno raramente viene considerato, pensando che abbia un basso impatto sul consumo. Invece a generare un enorme spreco di acqua è un oggetto imprevedibile, il WC. Infatti i WC classici consumano circa 10 litri di acqua a ogni utilizzando, generando il 30% di consumo d’acqua di tutta la casa.

Un investimento utile per non vedere lievitare sempre più le bollette sono i bagni ad alta efficienza. Questa nuova tecnologia permette di installare un sistema dual-flush, composto da due pulsanti che generano un flusso di 3 o 6 litri di acqua. Inoltre è anche possibile regolare la cassetta per un volume di acqua ridotto, precisamente a 4,5 e 3 litri per utilizzo.

Ma a quanto ammonterebbe il risparmio? Considerando un costo di 0,00137 €/litro di acqua e un consumo giornaliero di 215 litri a persona, i bagni ad alta efficienza permettono di risparmiarne la metà, 60 litri al giorno. In una famiglia di quattro persone possono diminuire la spesa anche di 120 € l’anno.