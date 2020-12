La morte bianca di un direttore d’orchestra: la storia di Francesco Paolo Neglia

Fresco di stampa il libro “Maestro sul podio e nella vita”, il saggio che racconta l’avventura musicale del maestro Francesco Paolo Neglia, noto direttore d’orchestra che visse sulle sponde del Lago Maggiore nei primi del ‘900. L’autrice è la docente e scrittrice legnanese Laura Fusaro che si è affidata per la pubblicazione alla casa editrice varesina Macchione editore.

Il libro è la ricostruzione sincera e appassionata del percorso umano e professionale del maestro (1874-1932) e, in particolare, del suo autoesilio legnanese. Direttore d’orchestra di riconosciuto talento nella Germania nel primo Novecento, rientrato in Patria alla vigilia della Grande Guerra, Neglia fu vittima dell’indifferenza e della diffidenza dei connazionali, condannato dagli ambienti musicali dell’epoca a un’autentica “morte bianca”, della quale non seppe capacitarsi e che non poté accettare.

Nel ripercorrere l’ultima fase dell’esistenza di questo sfortunato musicista, l’autrice rievoca e documenta la ricca e multiforme attività da lui svolta in numerosi comuni dell’Alto milanese come direttore, compositore, didatta e imprenditore musicale, nonché la rete di relazioni significative da lui intessuta in un’area della Lombardia allora in pieno decollo industriale.

Laura Fusaro non è alla prima esperienza come scrittrice. Laureatasi in Pedagogia ha iniziato la sua carriera di docente nella scuola primaria. Dal 2001 è titolare di cattedra presso l’I.I.S.S. “G. Torno” di Castano Primo, dove insegna Italiano e Storia. Già consulente didattica per la Casa editrice Loescher e collaboratrice di diversi progetti editoriali, ha pubblicato per la S.E.I. di Torino numerosi manuali di storia antica.