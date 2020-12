La mozione sui frontalieri arriva a Luino in Commissione

Giorni di Commissioni a Luino: la prima, Territorio, si terrà venerdì sera 11 dicembre alle 20.30 sulla piattaforma “civicam Luino“ e prevede all’odine del giorno modifica del regolamento edilizio, aggiornamento di tariffe e oneri di urbanizzazione, l’interrogazione del consigliere Artoni sull’antenna del cimitero, approfondimenti richiesti sempre dal consigliere Artoni in merito all’argomento “Fidejussioni a favore del comune di Luino per opere edilizie relative a piani attuativi”.

A questi si aggiunge un pinto all’ordine del giorno legato alla variazione del docuoemto unico di programmazione pluriennale, il “Dup”.

Il prossimo martedì, 15 dicembre sarà invece la volta della Commissione Bilancio e affari generali dove al primp punto all’ordine del giorno è prevista la mozione a tutela dei frontalieri presentata dal Consigliere Furio Artoni. Seguono comunicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 104 in data 23.11.2020 ad oggetto:”Variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2020 – 2022 annualità di competenza 2020”; approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019; approvazione piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 – comma 1 – D. Lgs. n. 175/2016 – anno 2020; determinazione e approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 (MTR Deliberazione ARERA n. 443/2019).