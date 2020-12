Le imprese oltre la crisi Covid 19: una indagine della LIUC Business School

Quali criticità stanno affrontando le imprese italiane e quali reazioni stanno mettendo in atto? Quali risultati stanno ottenendo e quali prospettive stanno maturando per il 2021?

A queste domande si propone di rispondere la survey “Le imprese oltre la crisi COVID19” condotta dal Centro su Strategic Management e Family Business della Liuc Business School.

L’obiettivo dell’indagine, indirizzata a tutte le imprese italiane senza limitazioni legate al settore o alla dimensione, è partire dalle risposte raccolte presso i leader aziendali per analizzare le criticità, le reazioni, i risultati ottenuti e le prospettive delle imprese di fronte all’emergenza COVID19.

Una ricerca applicata, fatta direttamente “sul campo”, per ascoltare le voci dei protagonisti del nostro mondo produttivo e comprendere le peculiarità delle diverse realtà nella reazione alla crisi. Un esempio concreto dell’attività del Centro su Strategic Management e Family Business della LIUC Business School, che si pone l’obiettivo di valorizzare in logica multidisciplinare temi come i valori imprenditoriali e l’etica, la governance e la definizione del modello di business, le azioni per il consolidamento e per la crescita aziendali.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra la Liuc Business School, Kpmg, Credit Suisse e Mandarin Capital, i cui risultati saranno discussi nell’ambito dell’evento di assegnazione del premio “Di padre in figlio”.

Le aziende interessate a partecipare trovano tutto qui