L’ultima “fredda” luna piena del 2020

È stata una “Luna Fredda”, quella che ha illuminato la notte di martedì 29 e mercoledì 30 dicembre. Questo è infatti il nome con cui viene indicato il tredicesimo e ultimo plenilunio dell’anno (visibile anche questa sera) che si è verificato attorno alle 4:30 del mattino, a pochi giorni dal solstizio d’inverno e, contemporaneamente, in prossimità della vigilia del nuovo anno, nella speranza che possa essere migliore di un 2020 ormai (e per fortuna) giunto alla sua conclusione.

(foto di repertorio dello scorso luglio)

La suggestiva espressione, coniata dai nativi americani per il loro calendario lunare, deriva proprio dal fatto che si tratta della prima luna piena invernale e per questo motivo viene definita “fredda”, come le temperature portate dalla stagione, almeno per quanto riguarda l’emisfero boreale della Terra.