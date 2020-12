Neve e disagi, il sindaco di Lozza: “Disponibile a confrontarmi con i cittadini”

Il sindaco di Lozza, Giuseppe Licata, si confronterà con i cittadini che lo desiderano in merito ai disagi alla viabilità legati alla nevicata di venerdì. L’appuntamento è per sabato 12 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00.

“Ogni segnalazione o critica verrà raccolta – spiega il primo cittadino – evidenziando fin d’ora che il Comune ha competenza diretta esclusivamente sulle strade comunali, non su quelle provinciali (es. Via Cesare Battisti, Marcolina, ecc…), né su quelle private. Chi è interessato può prendere appuntamento (ai fini del protocollo anti Covid) chiamando lo 0332 263028 o scrivendo a segreteria@comune.lozza.va.it”.

“Lo ritengo un corretto gesto di trasparenza, ascolto e coinvolgimento della comunità riguardo le scelte del Comune che evidentemente riguardano tutti – spiega Licata -. Sui social ho letto molte comprensibili lamentele per i disagi subiti durante la nevicata. Ho visto anche alcuni giudizi non del tutto informati sull’operato del Comune e poi tanti suggerimenti. Ne ho dedotto una voglia di partecipazione da parte di tanti cittadini, energie che voglio provare ad incanalare in un contesto costruttivo, fuori dall’effimero agone social”.