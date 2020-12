Neve, nuova allerta della Protezione Civile

Nuova allerta dell Protezione Civile di Regione Lombardia per le giornate di sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre.

Cielo coperto con diffuse precipitazioni nevose in intensificazione dal pomeriggio, più deboli sulle Prealpi occidentali. Rinforzo dei venti in quota in serata. Nelle 24 ore sono previsti 10-30 cm di neve fresca su fascia prealpina, 30-70 cm sui restanti settori. Limite delle nevicate in progressivo rialzo la sera oltre i 1400-1500 m sui settori orientali.

Nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati 70-90 cm di neve fresca sui settori occidentali della regione, 40-70 sui restanti settori.

Le intense precipitazioni nevose in atto sono accompagnate da forti venti da Sud che determinano un’irregolare deposizione delle neve fresca. Oltre il limite del bosco, questa va ad incrementare e sovraccaricare i lastroni già presenti e poggianti su strati a debole coesione. Sui versanti più in quota dove è presente lo strato basale di neve vecchia, il distacco spontaneo di valanghe di dimensioni grandi e molto grandi sarà diffuso.

Per la giornata di domani 6/12 persistenza di condizioni perturbate con precipitazioni deboli su pianura centro-occidentale, Appennino e Prealpi Varesine, prevalentemente moderate sul resto della regione, con locali intensificazioni nelle prime 12 ore sui rilievi di Nordest (accumuli medi areali di 30-40 mm/24h, picchi isolati di 50-70 mm/24h sui settori orientali, parzialmente sui settori centrali). Possibile attenuazione o parziale esaurimento delle precipitazioni dal pomeriggio, con residua instabilità sul Nordest, ma con incertezza sui dettagli temporali. Limite delle nevicate variabile tra 700 e 1200 metri. Forti accumuli di neve sparsi sul Nordest (fino a 30-60 cm/24h) oltre i 1500 metri.