Noleggio auto con conducente a Milano: una valida alternativa per gli spostamenti in città

Le grandi città come Milano sono spesso meta di un turismo mordi e fuggi, fatto anche di chi arriva qui per un impegno personale o un appuntamento di lavoro e decide di coniugare il piacere con il dovere per una visita culturale o un momento di shopping; per utilizzare al meglio il tempo “libero”, destreggiarsi tra impegni personali e il rientro a casa, senza l’ansia di perdere il volo o il treno per il rientro, si può scegliere il servizio di Noleggio auto con conducente a Milano che permette la massima flessibilità e comodità nell’organizzare gli spostamenti.

Lo sa bene Christian Porcu, titolare di Car Driver Milano, che da vent’anni si occupa di transfer e spostamenti per la clientela privata e business. Le esigenze sono sempre le stesse: poter contare su un servizio rapido, puntuale e professionale e non dover pensare a nulla, e affidandosi a Car Driver Milano è proprio quello che accade. Le auto sono eleganti, di rappresentanza, regolarmente sanificate e dotate di ogni comfort; non si corre il rischio di condividere il viaggio con sconosciuti, si può prenotare l’Ncc per il tempo che si desidera, si possono organizzare tutte le soste previste in giornata e poi farsi riportare in stazione o in aeroporto senza stress e senza pensare al parcheggio.

Un servizio di noleggio auto con conducente è conveniente anche da un punto di vista economico, la tariffa si concorda in anticipo, senza il rischio di veder maggiorato il prezzo a causa del traffico o di qualche imprevisto. Ncc di Car Driver è disponibile H24 tutti i giorni dell’anno; è facilmente prenotabile e il punto di prelievo può essere richiesto dove si preferisce.

Oltre ai vantaggi già segnalati, occorre considerare che noleggiare un’auto con autista permette di vivere il tema dello spostamento, in pieno tempo di Covid, in modo più rilassato, proprio perché si usufruisce in via esclusiva di un mezzo di trasporto sicuro e sanificato. Le auto fornite da Car Driver Milano sono Mercedes E klass o Mercedes V klass, limousine, vetture blu di lusso e minivan da 6/7/8 posti; dispongono di GPS, pneumatici adatti alla stagione e climatizzatore.

Pensare di programmare una trasferta di lavoro in città, dimenticando i mezzi pubblici e usufruendo di un servizio di noleggio con autista a disponibilità oraria, diventa così un gioco da ragazzi; gli autisti aspettano il tempo necessario per ogni tappa programmata, possono offrire spunti e suggerimenti per una pausa relax, tra negozi per lo shopping o soste culturali e arrivano davvero ovunque, perché possono accedere alle zone ZTL di Milano e dei centri storici di qualsiasi città.

I servizi di Car Driver Milano non si fermano certo qui; la società di noleggio con base a Milano si occupa di transfer in città o verso qualsiasi destinazione d’Italia ed estera per utenza privata, clientela business e luxury; garantiti i collegamenti da e verso i principali scali milanesi (Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio), i principali aeroporti d’Italia, le stazioni ferroviarie e le maggiori mete turistiche al mare o in montagna. Tra gli altri servizi previsti da Car Driver Milano ci sono auto a noleggio per eventi e matrimoni, tour e shopping anche verso gli outlet.

Informazioni Car Driver Milano

Titolare: Christian Porcu

Tel. +39 347.82.57.440

https://www.cardrivermilano.com/

info@cardrivermilano.com