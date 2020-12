Nuova insegna per l’Ospedale del Ponte di Varese

Nuova insegna per l’Ospedale del Ponte. A donarla è stata il Ponte del Sorriso che, dopo quella donata nel 2014, ne propone una nuova con immagini del territorio.

«L’intervento si è reso necessario in quanto le scritte precedenti riportavano ancora il vecchio logo Fondazione Macchi invece di ASST Settelaghi – spiegano dalla fondazione Ponte del Sorriso -. La grafica è in linea con la filosofia che Il Ponte del Sorriso ha realizzato nell’ambito del progetto l’Arte che Cura, nel quale la creatività, la fantasia e la narrazione sono gli elementi che aiutano ad elaborare l’esperienza del ricovero. Nell’insegna è ben raffigurato il territorio con i laghi e le montagne e un dolce anatroccolo viene amorevolmente tenuto d’occhio dalla mamma, immagine che rappresenta la vocazione materno infantile dell’ospedale. E’ uno stile decisamente diverso dalle classiche insegne istituzionali e, proprio per questo, piacevole e originale. I dettagli a volte fanno la differenza».