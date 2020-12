Open day 2.0 per la scuola Materna di Ghirla

Distanziamento sociale garantito, senza rinunciare al calore dei colorati spazi della scuola: è la trovata dell’amministrazione e delle educatrici della Scuola Materna di Ghirla, che in un video pubblicato sulla loro pagina Facebook accompagnano in un open day virtuale i genitori dei futuri alunni.

Il video è anche un simbolo dell’impegno a rinnovarsi e re-inventarsi di tutte le persone che lavorano o collaborano alle attività del piccolo istituto. Da una parte l’esperienza ventennale in campo educativo della storica insegnante dell’asilo, dall’altro l’entusiasmo e il supporto tecnologico della giovane educatrice che la affianca. Da questo mix è nato il video dedicato ai futuri piccoli alunni della materna.

“Educare significa accompagnare nell’evoluzione, evoluzione che non deve essere solo dei nostri bimbi, ma anche e soprattutto di noi grandi”, spiegano dall’istituto, “Così, in un momento storico particolar come questo, anche noi ci siamo rimessi in gioco, ci siamo ripensati e ci siamo evoluti. Per proseguire il nostro viaggio insieme alle famiglie e alla comunità.”

E ancora si legge sulla loro pagina: “In questo periodo particolare abbiamo pensato di creare un video-racconto per dare l’opportunità alle famiglie interessate di conoscere il nostro asilo “a distanza” non avendo l’opportunità di organizzare un open-day in presenza. Attraverso una raccolta di foto, accompagnate da brevi descrizioni, vi guideremo alla scoperta di quella che è l’identità della nostra scuola. Sarà come una sorta di viaggio virtuale in quella che è la nostra realtà scolastica quotidiana.”

Il tour virtuale è già on line, mentre il 9 di Gennaio dalle 10.00 alle 12.00 è previsto un vero e proprio “ spazio alle domande” dei genitori, sempre on line. Un momento di incontro dove mamme e papà troveranno le insegnati disponibili a fugare ogni dubbio e a rispondere ad ogni domanda.

Per maggiori informazioni scrivere a asiloinfantile.ghirla@gmail.com