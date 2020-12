Open day virtuale per la scuola dell’Infanzia di Malnate, già Umberto I

“Genitori, bambine e bambini benvenuti!”

Gli insegnanti ed educatori della Scuola dell’Infanzia di Malnate, già Umberto I negli anni scorsi organizzavano una giornata ricca di iniziative e proposte. Una occasione per far vedere i locali, ma anche far vivere le emozioni di un lavoro fatto con passione e cura. Con lo scoppio della pandemia non si sono perse d’animo e propongono una valida alternativa.

“Come tante altre – raccontano – anche la nostra realtà non poteva rinunciare al suo open day… moderno e virtuale! Vi accompagneremo nella nostra scuola e aspettiamo le vostre richieste del modulo d’iscrizione per l’a.s. 2021-2022.

Chiamateci o scriveteci per qualsiasi domanda… saremo lieti di rispondervi e accogliervi”.

I loro contatti

E-mail: materna.malnate@libero.it

Tel: 0332-425473