Perché Mercedes-Benz GLC? Linee sportive ma comfort senza compromessi

Ha uno stile ricercato che lascia trasparire una certa attitudine all’offroad. Sfrutta soluzioni tecnologiche avanzate, dall’infotainment MBUX al Brake Assist attivo, garantendo alti livelli di comfort. È anche grazie a queste prerogative che Mercedes-Benz GLC ha conquistato i mercati internazionali. Ma quali sono, in dettaglio, le soluzioni vincenti che l’hanno resa uno dei SUV Mercedes più apprezzati?

Al primo sguardo GLC colpisce per mascherina pronunciata, fari a LED con motivo a fiaccola, stile dinamico e frontale possente. Il design deciso si combina a comfort di marcia e assistenza attiva.

Il SUV premium della Stella a tre punte può contare su cambio automatico, fari a LED High Performance e trazione integrale 4Matic di serie. Al momento dell’acquisto l’automobilista può scegliere all’interno di un’offerta che annovera oltre 10 motorizzazioni, tra cui diverse versioni ibride benzina e diesel. L’ideale per unire comfort e stile all’efficienza e ai bassi livelli di emissioni, garantiti dalle tecnologie EQ-Power ed EQ-Boost di Mercedes.

Chiariamo con qualche dettaglio tecnico. GLC 300 de 4MATIC EQ-Power con i suoi 1950 cm³ di cilindrata ha i livelli di emissioni di CO2 più bassi dell’intera gamma GLC: 51-45 g/Km. Leggermente più alte le emissioni di GLC 300 e 4MATIC EQ-Power (1991 cm³), che si attestano sui 58-51 g/Km.

All’interno della proposta figurano inoltre i modelli AMG, l’ideale per chi ricerca forti emozioni. Hanno cilindrate da 2996 cm³ e 3982 cm³. La cavalleria parte dai 390 CV (287 kw) di Mercedes-AMG 43 4MATIC, raggiungendo il massimo con i 510 CV (375 kw) di Mercedes-AMG 63 S 4MATIC.

Analizzandola sotto il profilo delle dimensioni, GLC ha una lunghezza di 4,658 metri, l’altezza e la larghezza sono rispettivamente di 1,644 metri e 1,890 metri. Comodo il passo che misura 2,870 metri. Il bagagliaio arriva a un volume massimo di 1.600 litri. Il prezzo Mercedes GLC parte da 49.800 euro.

Cinque gli allestimenti: Executive, Business, Sport, Premium e Premium Plus. La versione di base offre rivestimenti in tessuto, sistema multimediale MBUX con display da 7” e intelligenza artificiale, luci a LED High Performance e cerchi in lega con diametro da 17”. Mentre scegliendo l’allestimento Premium Plus, si hanno sistema COMAND Online, fari Multibeam Led, pacchetto Tech e molto altro ancora.

Il SUV di Stoccarda implementa infatti Mercedes-Benz Intelligent Drive: insieme di sistemi di sicurezza e assistenza attiva alla guida. Ne fanno parte Brake Assist, PARKTRONIC, il sistema di assistenza alla regolazione della distanza DISTRONIC e il pacchetto per il parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita.

In particolare, DISTRONIC provvede a mantenere la distanza dall’auto che precede: un grande aiuto in situazioni di traffico intenso e incolonnamenti. Il Brake Assist attivo invece ha il compito di segnalare il rischio di collisione e aumenta la forza frenante fino ad arrivare a una frenata di emergenza attivata autonomamente. Si evitano così tamponamenti e incidenti con pedoni o ciclisti.