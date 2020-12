Il podcast del 18 dicembre

Ecco le notizie del 18 dicembre scelte per voi dalla redazione

Un protocollo operativo da far scattare nel caso di sospetto di un bambino vittima di violenza. È quanto hanno sottoscritto l’azienda ospedaliera Sette Laghi, la Procura della Repubblica di Varese e le forze dell’ordine. La rete si attiva al pronto soccorso pediatrico del Del Ponte dove un operatore sanitario specializzato prende in carico il minore attivando tutti gli attori e raccogliendo le prove necessarie per l’eventuale inchiesta penale. I casi di abusi sono in aumento e il pronto soccorso diventa il primo presidio in difesa dei bambini.

Ci sono segnali di una lieve inversione di tendenza nell’andamento fino ad ora discendente dei nuovi contagi da coronavirus. Lo fotografano i dati in possesso di ATS Insubria raccolti attraverso i tamponi effettuati nel territorio di competenza della provincia di Varese e nel Comasco.

In Svizzera l’epidemia da Covid-19 non allenta la presa e il Governo federale ha deciso nuove misure restrittive che sono state annunciate oggi dalla presidente Simonetta Sommaruga. Dal 22 dicembre al 22 gennaio saranno chiusi bar e ristoranti, ma anche biblioteche, cinema, musei, impianti sportivi e strutture per il tempo libero. Sono inoltre vietate le manifestazioni pubbliche. Restano aperti i negozi, ma con limitazioni di orario e chiusura obbligatoria la domenica e nei giorni festivi. Aperti anche gli impianti sciistici così come altre strutture per attività sportive che si svolgano all’aperto

Potrebbero essere casi isolati, forse solo delle coincidenze, ma l’elemento in comune dei due furti avvenuti a distanza di pochi giorni nei cimiteri di Sesto Calende e Baveno è di quelli che non passano inosservati. Ignoti hanno infatti trafugato le tombe di due eroi dell’aeronautica: si tratta di quella dell’aviatore sestese Alessandro Passaleva e del generale Stefanio Fedeli, sepolto a Baveno. Non è la prima volta, nella zona del Verbano che monumenti di carattere storico vengono presi di mira dai ladri.

Da ieri è entrato infatti nella disponibilità del tribunale anche il secondo piano della palazzina, che prima era occupato dall’informagiovani. Ora sarà quindi a disposizione degli operatori una nuova e più ampia aula di udienze per il giudice di pace, che eviterà si formino le code all’esterno visibili fino a pochi giorni fa e si creeranno nuovi spazi per la prossima scuola forense.

Ha chiuso in questi giorni uno dei negozi storici di Malnate: la Gastronomia della famiglia Martinelli di via Matteotti. Tutto è iniziato quasi 75 anni fa con il “Pastificio Arcobaleno” del signor Mario e la moglie Maria, chiamata “la pastera” per la sua capacità nella produzione di ravioli e gnocchi. Nel 1976 il figlio Enrico è subentrato assieme alla moglie Gianna. Oltre 40 anni di gestione con il sorriso e le buone maniere, diventando una delle realtà più amate in città. “Ringraziamo tutti i nostri clienti”, ha commentato la signora Gianna con un po’ di magone

Domenica trasferta delicata per la Openjobmetis Varese che giocherà a Mestre. Esordio in biancorosso per il nuovo acquisto Beane. Il Varese calcio ospiterà la Sanremese mentre la Pro Patria sarà impegnata a Novara nel tradizionale “derby del Ticino”. In Serie D ci sono anche Chieri-Castellanzese e Caronnese-Fossano.

Ancora ferma la Uyba nel massimo campionato di pallavolo mentre in A2 la Futura Busto sarà di scena in Sardegna sul campo dell’Olbia. Torna infine il campionato di hockey dopo il lungo stop: i Mastini Varese saranno in pista domenica a Pergine. Seguiteci su VareseNews con il liveblog #DirettaVN.

