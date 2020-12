E’ ufficiale: l’ex liceo Artistico è diventato il secondo polo di giustizia

Ora lo stabile dell’ex liceo Artistico Frattini di Varese in via Milano è ufficialmente il nuovo polo di giustizia di Varese, distaccamento del tribunale per una serie di realtà e servizi.

Da mercoledì mattina, 17 dicembre 2020, è infatti nella totale disponibilità del tribunale di Varese che già l’aveva occupata parzialmente: il primo piano e il piano rialzato erano già a disposizione, grazie a una concessione amministrativa del comune di Varese risalente al 2007, e vi risiedono da allora il Giudice di Pace, civile e penale, e gli Ufficiali Giudiziari.

Ora l’acquisizione del secondo piano consentirà le udienze relative in presenza, grazie a una aula di udienza di grandi dimensioni, che consente il suo uso in sicurezza e evita le attese fuori dal palazzo, comuni fino a pochi giorni fa.

A questa importante aula si aggiungerà però anche l’organismo di mediazione, istituito dall’ordine degli avvocati di Varese alcuni anni fa, che consente di sgravare i contenziosi da una serie di vertenze (per esempio di tipo successorio o in materia bancaria) a costi più bassi del ricorso in tribunale. Ora l’organismo è nei locali di piazza Cacciatori delle Alpi, ma in uno spazio ristretto: il progetto è di spostarlo totalmente in viale Milano.

Al secondo piano, inoltre, sarà prevista anche la scuola Forense dell’ordine degli avvocati, istituzione in via di realizzazione.

«Questo è avvenuto grazie a una importante collaborazione tra l’ordine degli avvocati, l’organizzazione del Tribunale e questa Amministrazione – spiega l’avvocato Domenico Marasciulo, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Varese – Dobbiamo ammettere che il sindaco si è prodigato per consentirci questo spazio, anche in epoca di Covid, avendone appreso la necessità».

Fino al 2019 il secondo piano dell’ex Liceo Artistico era occupato dall’Informagiovani; che ora è stato spostato poco più in là, nei locali della scuola Pellico in via Como.