Riqualificazione delle biblioteca, nuova sede per Informagiovani

Annunciati da alcuni cartelli che rendono off limits il piano soppalcato, sono iniziati i lavori per la riorganizzazione degli spazi di Casa Morandi.

Il riassetto rientra in un percorso generale di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi e delle risorse umane.

In sostanza il servizio ‘InformaGiovani’, finora al piano terra di Casa Morandi, verrà collocato nel soppalco cuore della Biblioteca in modo tale da consentire nuove collaborazioni e progetti rivolti ai giovani. Nell’ottica di questa riorganizzazione verrà inoltre reso disponibile anche un nuovo spazio precedentemente inutilizzato, mentre il servizio di emeroteca rimarrà con un numero di postazioni adeguato alle richieste come le postazioni computer che rimarranno invariate.

Quindi secondo quanto trapelato dovrebbero anche essere disponibili, al termine della riqualificazione alcune postazioni aggiuntive per gli studenti. «Questo progetto – dichiara all’assessore comunale con deleghe alla Cultura, Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Mariassunta Miglino – è una prima e concreta risposta alle esigenze degli studenti».