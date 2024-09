La città si prepara a correre: conto alla rovescia per la Strasaronno

E’ iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione della Strasaronno, la corsa podistica più importante della città in programma domenica 29 settembre.

La macchina organizzativa è al lavoro da mesi per garantire una manifestazione che non ha nulla da invidiare a quelle delle grandi metropoli e che anche quest’anno offrirà davvero tanto ai partecipanti: un pacco gara ricchissimo (con un marsupio come gadget), il ristoro lungo il percorso ma anche trattamenti osteopatici pre e post gara, assistenza sanitaria e tanti premi speciali con l’estrazione a sorte di cesti di dolci, buoni sconto e tanto altro.

«La grande forza della Strasaronno è che ogni partecipante (anche se inesperto, esordiente o impreparato) può vivere lo spirito di un grande evento sportivo insieme a dei veri professionisti – dicono gli organizzatori – E la cosa ancora più bella è che lo può fare correndo nei luoghi conosciuti e amati, nella propria città addobbata a festa per l’occasione. Lo abbiamo visto nelle edizioni precedenti, grandi e piccini contagiati dal clima agonistico, che si divertivano e correvano per la gioia di stare insieme. Ognuno corre per un ideale: per vincere; per il gusto di partecipare (come vorrebbe il proverbio); per il piacere di vivere una competizione sportiva; per la soddisfazione di stare accanto alla propria famiglia e agli amici in un contesto speciale; per vivere la propria città; per aiutare la Fondazione CLS, ideatrice dell’evento e a cui sarà destinato in beneficenza l’intero ricavato della manifestazione. Qualsiasi sia l’ideale, la Strasaronno unisce. E questa è davvero la cosa più bella».

Ecco il programma della manifestazione:

7:30 apertura iscrizioni

8:00 apertura bar…caffetteria

9:00 Per chi desidera: riscaldamento muscolare e stretching a ritmo di musica

9:45 scatta lo start per la 10Km cronometrata per i runners.

10:00 al VIA per la Family Run di 5Km dove tutti, ma proprio tutti (bambini, giovani, meno giovani,scolaresche ecc.) potranno vivere lo spirito di un grande evento sportivo

Apertura stand AIMO per riscaldamento muscolare

Apertura stand gastronomico dalle 12 alle 14

Apertura area giochi Pista Miniquad e trisbike

Intrattenimento musicale dalle 11:30 alle 14:00

Le categorie premiate sono:

– Le prime 3 donne e primi 3 uomini

– Le prime 3 scuole per numero di partecipanti

– I primi 3 gruppi per numero di componenti

– La donna e l’uomo meno giovani

– Il bambino e la bambina più giovani

Per le scuole ci saranno poi premi specialissimi: 1° posto – una tessera precaricata offerta dalla BCC CANTU’ del valore di 250€; 2° posto di 150€ e 3° posto tessera del valore di 100€, libri, cesti e tanto altro ancora…

Per iscriversi si può scegliere una di queste possibilità:

1) On-line sul sito www.strasaronno.it fino al 26 settembre 2024

2) GAZEBO CLS in Piazza Libertà: sabato 21, domenica 22 e sabato 28 settembre

Vi aspettiamo! Insieme per vincere? Di più! Insieme per divertirsi. Insieme per stare insieme!