Bando Rigenerazione Urbana: Varese punta su via Como

L’amministrazione comunale presenta una proposta di candidatura al bando regionale per la rigenerazione urbana: protagonista è l’edifico di via Como 19, di recente adibito agli uffici comunali dell‘Informagiovani, Informalavoro, Ufficio rioni e Servizio Civile.

L’intervento, in base al progetto di fattibilità tecnico economica, prevede una spesa complessiva di cinquecentomila euro.

Si tratta di una scelta strategica, data la collocazione dello stabile in un punto nevralgico compreso tra il comparto stazioni e il centro storico della città: l’intervento si tradurrebbe così nell’occasione per collegare le due zone attraverso una riqualificazione del tessuto urbano, per rendere più vitale e frequentato questo spazio pubblico, connettendolo maggiormente al cuore della città.

«La riqualificazione dell’edificio – spiega Francesca Strazzi, assessore alle Politiche giovanili – consentirà di adibire ai giovani un luogo moderno, attrezzato e sicuro, grazie anche agli interventi previsti in tutta l’area. Avere luoghi fruibili e vitali è il miglior modo per rivitalizzare zone attualmente critiche, lasciate ai margini, ma che devono, al contrario, costituire poli di attrazione per potenziare e accompagnare le iniziative giovanili, e per creare nuove opportunità di istruzione, formazione e lavoro per i giovani del territorio varesino».