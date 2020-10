Un’interrogazione in Comune per riaprire lo spazio Giovani di via Como

Con un’interrogazione urgente il consigliere comunale della Lega Marco Pinti affronta il delicato comparto delle stazioni, dove da tempo il centrodestra chiede alla Giunta di intervenire per arginare il crescente degrado e i bivacchi.

Secondo Pinti: «Occorre fare qualcosa al più presto, partendo dal rafforzare i punti di aggregazione già esistenti come lo Spazio Giovani di Via Como che non ha più riaperto i battenti dall’inizio dell’emergenza Covid» ricorda, prima di ricordare all’assessore Strazzi che «Non ha mosso un dito da sei mesi per riconsegnare le aule studio agli studenti, nemmeno ora che sono riprese le lezioni di scuola e università».

«E’ urgente riaprire – secondo Pinti – anche perché l’esperienza diretta dimostra come il modo migliore per prevenire il degrado sia creare poli di frequentazione sana, tanto è vero che nel caso di Via Como il degrado si manifesta soltanto dopo l’orario di chiusura della scuola Mazzini e dell’asilo attiguo».

È in questa cornice di sicurezza e prevenzione che si inserisce la necessità di riattivare al più presto lo Spazio Giovani, di cui il consigliere leghista ricorda anche come l’aggiudicazione del bando e la realizzazione della struttura siano stati un grande successo della giunta Fontana che portò a Varese più di 250.000 euro per riadattare gli spazi dell‘ex Liceo Artistico.

«Ironia della sorte, domani 2 Ottobre saranno passati esattamente dieci anni dall’inaugurazione che vide tagliare il nastro all’allora Ministro degli Interni Maroni – Coincidenza che Pinti non si lascia sfuggire – Credo che gli toccherà farlo di nuovo, stavolta da sindaco».