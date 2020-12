Malnate perde un pezzo di storia, chiude la gastronomia Martinelli

Un’attività storica di Malnate ha chiuso in questi giorni. Il “Salumiere” di via Matteotti, la gastronomia gestita da Ernico Martinelli e la moglie Gianna ha salutato i clienti e cessato il lavoro.

Era uno dei negozi storici malnatesi: più di 75 anni Mario Martinelli e la moglie Maria – chiamata “la Pastera” – avevano aperto con il nome di “Pastificio Arcobaleno”.

Nel 1976 l’attività era passata da padre in figlio, con Enrico e la moglie Gianna che hanno portato avanti il lavoro fino a questi giorni.

Ora, anche per qualche problemino di salute, la decisione di chiudere. Non venderanno i locali storici di via Matteotti, sperando che in un futuro ci possa essere un altro Martinelli pronto a riaprire l’attività.

La signora Gianna dedica un pensiero speciale a chi in questi anni si è servito da loro: «Un grande ringraziamento a tutti i nostri clienti che ci hanno permesso di portare avanti un lavoro. Malnate ha sempre risposto, specialmente nelle festività. Abbiamo avuto clienti a Vedano, Binago, Varese e anche dalla Svizzera. Un grazie da parte mia, di mio marito e della nostra famiglia a tutti».