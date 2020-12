Sei i positivi a Cadrezzate con Osmate

Sono tre i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’ultima settimana a Cadrezzate con Osmate. Nonostante il dato rispecchi l’andamento della settimana precedente, la diffusione del contagio è sicuramente rallentata rispetto agli ultimi mesi.

Come il sindaco Cristian Robustellini ha confermato durante l’aggiornamento settimanale di domenica 27 dicembre, i cittadini di Cadrezzate con Osmate attualmente positivi al Sars-Cov 2 sono sei. In totale, da inizio pandemia i casi sono stati 114, mentre i decessi sono stati cinque.

In occasione dell’aggiornamento di domenica, il sindaco ha voluto dedicare un augurio particolare al primo cittadino di Somma Lombardo Stefano Bellaria, che si trova in ospedale affetto da Covid-19. «Forza Stefano – augura Robustellini -, ti aspettiamo presto con tanta vivacità tra le nostre fila, così come sicuramente ti aspettano i tuoi concittadini».

«Ricordo ancora – ha poi aggiunto il sindaco – i tre comportamenti più importanti da rispettare in questo momento: indossare la mascherina, disinfettare le mani e mantenere il distanziamento. La situazione ci obbliga a vivere il nostro sociale almeno per il momento in modo diverso, e se non è possibile trascorrere momenti a contatto, allora possiamo utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione».