Pro Patria, un grande gesto di generosità per i bambini di Betlemme

Un gesto concreto, di aiuto, di solidarietà, per chiudere il 2020 e dare il benvenuto al 2021. Il cuore grande della Pro Patria fa tappa in Terra Santa.

La Prima Squadra bianco-blu ha scelto l’ultimo giorno dell’anno per donare sostegno a bambini e famiglie del Caritas Baby Hospital di Betlemme.

I tigrotti, grazie alla collaborazione con l’organizzazione umanitaria “Aiuto Bambini Betlemme”, hanno raccolto dei fondi destinati alle cure dei piccoli malati in ospedale. In particolare, il sostegno andrà al servizio di visite ambulatoriali gratuite, che permette ogni anno a 42.000 bambini di ricevere quel primo consulto che fa la differenza tra la salute e la malattia, al quale altrimenti non avrebbero diritto giacché il sistema sanitario pubblico in Palestina non esiste.