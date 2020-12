Pubblicato il bando per costruire la ferrovia Gallarate-Malpensa

Tempi ormai rapidi, per la ferrovia Gallarate-Malpensa T2: dopo lo stanziamento della Regione (120 milioni di euro), oggi, giovedì 17 dicembre, è stato pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della nuova linea.

L’opera riguarda i territori di Gallarate, Casorate Sempione (comune nei cui confini rientra la maggior parte del tracciato), Cardano al Campo e Somma Lombardo.

Il collegamento richiede 211 milioni di euro: 63 milioni di euro dall’Unione Europea e 120 milioni di euro da Regione Lombardia, stanziati nell’ambito di un più ampio pacchetto per la rete FerrovieNord.

La scadenza della gara è il 12 febbraio 2021. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori nell’arco 2021 e il completamento dell’opera entro dicembre 2024. Il progetto prevede 5,6 km di nuova linea FerrovieNord, allacciati alla rete esistente a Malpensa Terminal 2 (stazione già predisposta) e alla rete RFI tra Casorate Sempione e Gallarate, nella zona del quartiere Ronchi.

La connessione direzione Milano – quella principale – è del tipo “a salto di montone”, che consente ai treni di non intersecare i binari nell’altra direzione (semplificando: come uno svincolo autostradale). In direzione Nord, verso Casorate Sempione e la Svizzera, invece è previsto un raccordo semplificato, del tipo “a raso” (come un normale incrocio, se si trattasse di una strada): questa direttrice è infatti considerata secondaria, predisposta nell’ipotesi di attivare treni dalla Svizzera romanda verso Malpensa.

Sull’opera sono ancora pendenti tre ricorsi al Tar, presentati dai Comuni di Casorate e Cardano e da Legambiente.