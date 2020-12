Sabato 5 dicembre l’open day online dell’Educandato di Roggiano

Già con i primi giorni di dicembre si inizia a tirare un bilancio dell’anno trascorso e a pensare all’arrivo del nuovo anno, tra progetti e aspettative. Anche nel mondo della scuola, già oggetto di tanti cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria e alla normativa per la sicurezza, che si vede obbligato a rimodellare completamente l’ultimo mese dell’anno, tradizionalmente colorato da feste, recite, canti e laboratori natalizi.

«Anche per l’Educandato Maria SS Bambina di Roggiano (frazione di Brissago Valtravaglia ndr) questo 2020 è stato certamente faticoso per tutta la comunità scolastica – alunni e famiglie, personale docente e non – ma è stato anche occasione per dare nuovo slancio a tante iniziative e consolidare quei valori fondamentali, senza i quali l’operato didattico rimarrebbe incompleto: la cooperazione con il territorio, le relazioni solidali e la collaborazione con le famiglie» dichiara Suor Andreina, coordinatrice didattica dell’istituto.

«Ecco quindi che anche noi abbiamo organizzato un openday online per tutti gli ordini di studio: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Certo, non sarà la stessa cosa che visitare la scuola accompagnati da alunni e docenti, svolgere attività laboratoriali nelle diverse aule e strutture, attraversare il parco e giocare, come abbiamo sempre fatto, ma desideriamo presentare il nostro progetto educativo e mostrare gli spazi dell’Educandato a quelle famiglie che a gennaio si troveranno a scegliere una scuola per i loro bambini e ragazzi, offrire loro una opportunità di conoscerci in attesa che si possa presto assaporare in presenza la vita scolastica di Roggiano».

L’invito è per sabato 5 dicembre, dalle 10.30 alle 12.00 per la scuola media, dalle 14.00 alle 15.30 per la primaria e dalle 15.30 alle 17.00 per la scuola dell’infanzia. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito della scuola, dove sono disponibili tutte le informazioni utili per contattarci, insieme al PTOF, immagini, video, avvisi e testi che raccontano la nostra storia e le nostre attività”. Per maggiori informazioni, CLICCATE QUI.