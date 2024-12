All’Osteria D’Alberto il December Pork: un viaggio nei sapori della norcineria e delle eccellenze italiane

Quest’anno l’Osteria D’Alberto accoglie il mese delle feste natalizie con una serie di appuntamenti all’insegna della qualità e dell’artigianalità: un viaggio di tre settimane tra i sapori intensi, rustici e affumicati della norcineria italiana, ma anche una serata in collaborazione con l’enoteca Wine Corner di Cittiglio giovedì 5 dicembre, il pranzo di Natale e il “Veglione” nella notte di San Silvestro

Nel borgo storico immerso nel verde di Brissago Valtravaglia, in via Garibaldi 15, il titolare Alessio D’Alberto, insieme allo storico chef Massimo Albertoli, hanno dato vita a «un angolo di paradiso» ricercato e apprezzato dalle buone forchette del Varesotto e al Glocal Buffet 2024 nella prima settimana di novembre, quando al festival del giornalismo è stata servita una prelibata tartare di cervo affiancata da una maionese al ribes, il tutto servito su un crostone di riso nero soffiato.

Nell’osteria custodita nelle Valli del Verbano, dove i panorami tra lago e montagna si fondono in sfumature colorate, ospitalità, passione e tradizione danno vita a un salotto dall’atmosfera intima e confortevole ma che non rinuncia all’organizzazione di momenti di convivialità e di gusto capaci di stuzzicare l’appetito e soddisfare i palati grazie a un’accurata selezione dei sapori delle stagioni.

All’osteria la stagionalità fa appunto rima – in tutti i sensi – con artigianalità. «Prima ancora che artisti in cucina all’osteria siamo artigiani – spiega Alessio D’Alberto di ritorno dal Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti, nota fiera enologica di Bologna -. Artigiani significa che ciò che portiamo a tavola – dalla crema di barbabietola del risotto al frollino che accompagna il caffè passando per la marmellata che abbiniamo ai formaggi – è frutto delle nostre mani e della nostra passione, ma è anche di un’approfondita ricerca gastronomica che parte dalla selezione specifica dei nostri fornitori, anch’essi artigiani. Che sia per i tartufi o per l’affettato, così come per il vino, i nostri fornitori sono tutte persone che danno importanza alle peculiarità dell’alimento, rispettandolo e dunque valorizzandolo».

Il ricco calendario ideato dall’Osteria D’Alberto per dicembre prevede, in un momento in cui il menù tradizionale porta a tavola tartufo bianco e cacciagione, anche tre domeniche da cerchiare bene in rosso nel calendario. Dopo l’evento con “Wine Corner” di giovedì 5 dicembre – una serata enogastronomica dedicata ai produttori di barolo tra cui spicca Bartolo Mascarello – l’8, il 15 e il 22 dicembre l’ora dell’aperitivo – o meglio dell’apéritif dînatoire – sarà all’insegna dei succulenti salumi della norcineria con gli appuntamenti dal nome December Pork. Un’occasione per scambiarsi i primi auguri in vista delle feste e godere in compagnia i prodotti del territorio e le pregevolezze della cucina italiana.

A partire dalle 19, mentre la musica dal vivo di Lorenzo Bertocchi permetterà, in un’atmosfera natalizia, ai partecipanti di godersi qualche ora di pausa dei ritmi frenetici della quotidianità, ancora più sotto stress nel periodo che precede le feste, mentre le papille gustative potranno assaporare le eccellenze dei salumifici con cui l’Osteria D’Alberto collabora. Nel “tagliere” proposto al December Pork protagonisti saranno la Proibita (spalla cotta affumicata di Capitelli), il prosciutto crudo del Ponte Romano dell’Alta Val Parma, i parmigiani del caseificio Gennari di Collecchio, i prodotti del salumificio Chiarone (piccolo produttore di salumi piacentini di qualità), i salumi ottenuti da maiali iberici, quelli della Val di Non in Trentino Alto Adige e una delle mortadella «una delle più buone in assoluto», assicura Alessio.