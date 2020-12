Saronno, l’ultimo commosso saluto a don Angelo Ceriani

In tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta don Angelo Ceriani, venuto a mancare domenica 29 novembre dopo una lunga battaglia contro il Covid-19.

Da 8 anni sacerdote della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” a Saronno e dal 1994 al 2012 parroco di Marnate, don Angelo era una figura molto amata dalla comunità.

Oggi, martedì 1 dicembre, i posti disponibili in prepositurale a Saronno erano tutti pieni. È stato possibile seguire il funerale anche in chiesa San Francesco e attraverso Radiorizzonti.

Hanno presieduto la messa funebre monsignor Giovanni Luca Raimondi e monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovi ausiliari dell’arcidiocesi di Milano. Presenti anche il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e Maria Elisabetta Galli, sindaco di Marnate.

«Don Angelo è stato un uomo che ha risposto la chiamata di Gesù, amandolo con tutto il cuore e amando con tutto il cuore la sua chiesa. È stato un prete vero e sincero – ha commentato Monsignor Giuseppe Vegezzi -. Per me era il fratello maggiore a cui rivolgersi per chiedere suggerimenti all’inizio del mio ministero. Don Angelo è stato capace di amare ed è stato capace di farsi amare».

Durante la messa funebre è stata poi letta la lettera dei famigliari che hanno voluto esprimere gratitudine e riconoscenza verso tutti coloro che hanno sostenuto don Angelo nei giorni difficili della malattia.

«Devo dire grazie a voi parenti. Pensate che don Angelo adesso non può avere qui accanto a sè né la sorella né il fratello, perché entrambi non stanno bene – ha detto don Armando Cattaneo, prevosto di Saronno -. Capite come la nostra presenza è chiamata a supplire anche a delle presenze impossibili da supplire. Quel don Angelo che abbiamo conosciuto qui a Saronno era quel don che aveva già ricevuto e dato tanto amore dai parrocchiani dei paesi in cui era stato prima, Luino, Vedano e Marnate. Ringraziamo queste comunità, perché quando arriva un prete arriva con un bagaglio meraviglioso».

Don Angelo verrà tumulato nel cimitero comunale di Origgio, accanto ai suoi genitori.