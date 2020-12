Come scegliere le creme per il viso

Scegliere una crema per il viso può risultare un lavoro molto arduo. Questo perché il mercato mette a disposizione tantissimi modelli di vario tipo, che tendono a rispondere alle esigenze della clientela. Ci sono tante varianti di cui tener conto, in primis legate al nostro tipo di pelle: non tutte le pelli sono uguali, infatti, ecco perché la scelta dev’essere molto oculata. Ci sono poi vari scopi per cui acquistare una crema: per esempio se abbiamo intenzione di combattere l’acne o i brufoli, o semplicemente se vogliamo acquistare una crema che possa aiutarci contro le rughe. Insomma, la scelta non è facile. Ecco perché sarebbe utile tenere a mente alcune cose prima di cominciare a cercare un prodotto.

Consigli utili

In generale, una crema viso nutriente per la pelle, per ritenersi efficace in maniera ottimale, deve tener conto del tipo di pelle su cui va applicata. Sicuramente stiamo parlando di uno dei prodotti di dermatologia più diffusi in commercio: per la scelta, possiamo chiedere al nostro dermatologo o comunque ad un esperto. Ma ciò che possiamo dire è sicuramente che bisogna tener conto degli ingredienti: osservare bene e informarsi sugli ingredienti all’interno della crema da scegliere, può risultare utile anche in caso di eventuali allergie a determinati elementi presenti. Oltre a questo, fare una cernita in base al prezzo può essere un passo determinante per la nostra scelta.

Tanti tipi di pelle

Come abbiamo già detto, ci sono tanti tipi di pelle, ecco perché bisogna prima capire se la nostra sia una pelle grassa o secca, per esempio. Ancora una volta potrebbe essere utile il consiglio di un esperto. Se sbagliamo la scelta del prodotto, possiamo ottenere un effetto controproducente o non efficace. Una crema per pelle secca, ad esempio, dovrà avere una capacità idratante molto elevata: solitamente questo tipo di creme contengono elementi naturali come mandorle o olio d’argan.

Consigliamo ovviamente dei prodotti naturali, quando possibile. Questo perché è meglio acquistare e utilizzare un prodotto meno aggressivo per la nostra pelle. Viceversa, una pelle grassa necessiterà di una crema capace di purificarla e non alimentare ancora di più questa tendenza. Bisogna, quindi, cercare prodotti seboregolatori e capaci di purificare la pelle: solitamente le creme per pelli grasse possono contenere acqua termale ed acido azelaico.

Attenti all’età

Uno dei fattori che non può essere assolutamente tralasciato nella scelta della nostra crema viso è sicuramente l’età. Una pelle più giovane, per esempio, dovrà orientarsi su una crema differente rispetto ad una indicata per pelli adulte. Questo perché in base all’età la pelle stessa cambia natura e caratteristiche. Fino ad una certa età, infatti, di solito la pelle tende ad essere più resistente e “spessa”, sotto certi punti di vista. Da una certa età in poi, che ovviamente può variare in base all’individuo, la stessa pelle tende a diventare più sottile e quindi emergono maggiormente le rughe. Ecco perché molte persone, specialmente donne, cominciano ad utilizzare dei prodotti anti età.

A prescindere dall’uso che vogliamo fare di una determinata crema, dobbiamo considerare che le creme per la pelle, di solito, contengono alcuni elementi tipici. Per esempio degli antiossidanti, che contrastano l’invecchiamento e i radicali liberi tra le altre cose; vari tipi di vitamine (dalla A alla E). Solitamente, inoltre, queste creme tendono a contenere degli estratti vegetali, i quali hanno tantissime proprietà differenti, dal contrasto all’età, alla purificazione della pelle. Anche il profumo di una crema può essere importante, ma vanno evitate le creme che utilizzano prodotti chimici, magari anche aggressivi, per profumare la stessa crema.

In casi particolari, comunque, è importante contattare un esperto per un aiuto specifico.