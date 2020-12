Scuole dell’infanzia comunali di Varese: 4 open day online

Quattro riunioni virtuali per presentare altrettante scuole dell’infanzia comunali. Complici le restrizioni per la pandemia da coronavirus, anche gli open day per il 2021 diventano digital: le famiglie potranno così conoscere le nuova scuola tramite la piattaforma Zoom.

Gli incontri, che interesseranno la “Don Enrico Papetti” di San Fermo, la “Giovanni da Bizzozero” di Bizzozero, la “Jolanda Trolli” di Avigno e la “Don Lorenzo Milani” di via Procaccini in centro, si terranno tra lunedì 14 e venerdì 18 dicembre.

«Nonostante il difficile periodo che tutti stiamo vivendo – afferma l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – in questi mesi il sistema dei nidi e delle scuole dell’infanzia ha retto molto bene. E questo è stato possibile anche grazie al grande senso di responsabilità che ha contraddistinto tutto l’assessorato, le educatrici e le famiglie che usufruiscono dei servizi. L’impegno di tutti ha permesso, per esempio, la riapertura delle iscrizioni in corso d’opera e in piena pandemia per l’anno 2020. Possibilità colta complessivamente da 75 famiglie. Numeri che testimoniano come l’attenzione proprio alle famiglie e al tema educativo sia uno dei punti fermi della nostra Amministrazione».

Di seguito il calendario completo degli open day delle scuole dell’infanzia comunali di Varese.

Scuola dell’infanzia “Giovanni da Bizzozero”

Lunedì 14 dicembre, ore 16.30

Link: https://us04web.zoom.us/j/ 75696235863?pwd= QURWN3JYN3J1SVQrQzYvdDd6MExWdz 09

ID riunione: 756 9623 5863

Password: openday

Scuola dell’infanzia “Don Enrico Papetti”

Martedì 15 dicembre, ore 16.30

Link: https://us04web.zoom.us/j/ 6575849572?pwd= K2Z0bStUaWh5Tk1oc3JNdm9WRGNSQT 09

ID riunione: 657 584 9572

Password: 3Pn7xH

Scuola dell’infanzia “Jolanda Trolli”

Mercoledì 16 dicembre, ore 16.30

Link: https://us04web.zoom.us/j/ 79497881007?pwd= ZEFUVktTOVR5dFpUa3hFd29tL2RLZz 09

ID riunione: 794 9788 1007

Password: 6R69Hn

Scuola dell’infanzia “Don Lorenzo Milani”

Venerdì 18 dicembre, ore 16.30

Link: https://us04web.zoom.us/j/ 71087434143?pwd= UmJLWDh3V2tHS05oOFFWUjhLRC9Bdz 09

ID riunione: 710 8743 4143

Password: 8ciSRu