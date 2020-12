Sempre +VareseNews: ascolta il nostro Podcast

Ieri è partito il progetto di membership +Varesenews . Un progetto importante che mette voi, i nostri lettori, al centro, ma che mette al centro anche il nostro lavoro. Abbiamo chiesto a chi ci segue da tempo di “abbonarsi”, ma quel che davvero vogliamo è far crescere la comunità di Varesenews. In cambio della vostra fiducia noi continueremo a mettere in campo tutte le nostre competenze e l’esperienza accumulata in oltre vent’anni di giornalismo. Ma non solo.

Tra le varie iniziative editoriali c’è quella che riguarda il podcast. Non serve spiegare di cosa si tratta: ormai il podcast è entrato nel quotidiano di chi ama informarsi e aggiornarsi con ogni tipo di strumento tecnologico.

Il nostro podcast è costruito per essere ascoltato in viaggio, in macchina o sul treno, con le cuffie mente si passeggia per strada. In ogni puntata saranno presentate alcune delle notizie di Varesenews. La “voce narrante” sarà quella dei giornalisti che conoscete bene perché da anni leggete i loro articoli.

Sarà disponibile ogni giorno sulle principali piattaforme di posdcast come Spotify, Spreaker e altre.

«Con la membership non si tratta di fare donazioni o di abbonarsi per avere in cambio qualcosa di profondamente diverso da quello che abbiamo fatto fin qui – ha spiegato il direttore Marco Giovannelli nell’editoriale di presentazione del progetto– . Abbiamo previsto alcuni vantaggi per chi aderisce, ma il più profondo riguarda il legame che costruirete con noi. Il nostro maggiore impegno sarà nel lavorare sempre meglio, condividendo con voi il progetto editoriale di +Varesenews».