Smog, revocate le misure temporanee di primo livello in tutta la Lombardia

A partire da oggi, domenica 27 dicembre, in tutta la Lombardia sono revocate le misure temporanee di primo livello, misure ancora attive nei comuni con più di 30mila abitanti (oltre a quelli aderenti su base volontaria) nella provincia di Mantova

La situazione meteorologica favorevole alla dispersione degli inquinanti e le concentrazioni di Pm10 molto basse e inferiori ai limiti in tutta la regione hanno permesso infatti di disporre la disattivazione delle misure temporanee.

Le misure temporanee di primo livello sono attive sul traffico, per i veicoli euro 4 diesel non dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace. Inoltre riguardano: il riscaldamento domestico (riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici), il divieto assoluto di combustioni all’aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio) nonché il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.