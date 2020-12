I sogni dei bimbi di Ternate in un calendario pieno di speranza

Il 2020 visto con gli occhi dei bambini per sperare in un futuro più spensierato. L’associazione culturale “Trinate nova” lunedì 21 dicembre ha regalato ai bimbi della scuola primaria A. Volta di Ternate un calendario speciale.

Ognuna delle dodici pagine del calendario è decorata coi disegni e i biglietti che i bambini avevano affidato alle buste appese al grande albero posizionato fuori dalla scuola a giugno dopo la fine delle lezioni. Mese dopo mese si susseguono i sogni, le paure, i pensieri e le speranze dei piccoli studenti. Pensieri che in poche parole raccontano il bello della semplicità, con quell’immediatezza di cui forse sono capaci solo i bambini.

«Il calendario – spiega Laura Nidoli, presidente di “Trinate nova” -, realizzato nell’ambito del progetto Ele-rgia, è dedicato ai bambini che nella primavera scorsa non hanno potuto condividere la quotidianità della scuola con i loro compagni e le docenti. Per valorizzarne le emozioni e i sentimenti è illustrato ogni mese dai loro disegni o pensieri. Anche i nostri iscritti hanno contribuito con disegni che illustrano le loro impressioni al primo contatto con la scuola. L’augurio è che l’anno prossimo tutti i giorni portino ore serene in classe con tante scoperte entusiasmanti e tanti giochi spensierati coi compagni».

«Per tutti i bambini del mondo – commentano le maestre delle elementari A. Volta – la scuola è la gioia di scoprire, la voglia di imparare, il desiderio di stare insieme e la possibilità di condividere. I disegni di questo calendario sono l’augurio che ogni mese dell’anno possa trascorrere all’insegna della speranza, della serenità e della libertà: la speranza di continuare a stare nella nostra scuola, la serenità di ritrovare ogni giorno i compagni e le maestre, la libertà di essere bambini».

«Sono orgoglioso – afferma il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – dei ragazzi della nostra scuola. Durante il periodo di forti limitazioni di movimento e relazioni sociali, costretti a rimanere in casa, sono stati rispettosi delle regole, esempio e supporto per le loro famiglie. Col loro senso civico hanno contribuito alla salvaguardia della salute di tutti».