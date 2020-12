A Somma i quartieri di Mezzana e Lazzaretto si vestono di Natale

A Somma Lombardo i quartieri di Mezzana e Lazzaretto si vestiranno di Natale, anche quest’anno, anche in questo tempo difficile

Gli abitanti, i volontari e alcuni negozianti dei due quartieri sommesi hanno voluto dare continuità alla presenza delle luminarie, avviata tre anni fa.

Le luminarie dell’alberata piazza Santo Stefano, a Mezzana, si sono accese lo scorso 8 dicembre, ricreando l’atmosfera natalizia dando gioia e calore a persone adulte ed ai bambini che in questo periodo sono provati dalla pandemia. «Abbiamo poi decorato alcuni punti, una ventina tra Mezzana e Lazzaretto, con decorazioni con alberi con le stelle e abbiamo posizionato l’albero di Natale alla rotonda di via don Selva» spiegano i volontari, una decina, che ci sono attivati per far più belli i due quartieri.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono prestati per allestire i due quartieri. Fiduciosi in un 2021 diverso da questo che sta terminando, i rappresentanti di quartiere si augurano di poter ritrovarsi il prossimo anno per poter tornare a collaborare insieme ai volontari e a chiunque volesse partecipare. Con la speranza di aver fatto cosa gradita, auguriamo a tutti buone feste”.