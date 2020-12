Spazzolino elettrico per bambini: è indicato oppure no?

In genere l’uso degli spazzolini elettrici è sempre più consigliato per le persone adulte, mentre si è un po’ più restii per quanto riguarda i bambini. La risposta degli esperti sembra essere unanime, i bambini in generale possono iniziare ad utilizzare questo particolare spazzolino dopo aver compiuto i cinque anni di età. Per i bambini con un’età inferiore ai cinque anni è sconsigliato l’utilizzo dello spazzolino elettrico viste le sue dimensioni che lo rendono particolarmente scomodo da utilizzare.

Ovviamente, è fondamentale spiegare al bambino come utilizzarlo, come tenerlo correttamente in mano, spiegargli che non deve esercitare troppa pressione mentre lo utilizza, ed illustrare la tecnica di spazzolamento, comunicando il tempo necessario per ogni lavaggio. Quest’ultimo punto è fondamentale, l’obiettivo infatti è quello di rimanere almeno cinque secondi su ogni singolo dente fino ad arrivare a circa 120 secondi in totale. Un lavaggio più rapido potrebbe risultare non adeguato, specialmente nei bambini visto che sono soliti mangiare cibi ricchi di grassi, di zuccheri ecc, estremamente deleteri per il benessere dei denti. Inoltre è bene ricordare ai bambini anche l’importanza di pulire la lingua, su di essa, infatti, molte volte si depositano residui di cibo pericolosi per l’igiene del cavo orale. Ogni aspetto non va trascurato, perché l’errato utilizzo dello spazzolino elettrico può risultare deleterio per l’igiene orale dei bambini.

Generalmente i bambini sono piuttosto felici di utilizzare uno spazzolino elettrico in quanto questo, ai loro occhi, sembra essere una sorta di giocattolo divertente. Il loro uso è sicuramente un’ottima occasione per insegnare l’importanza di lavarsi i denti mediante uno strumento che al tempo stesso li diverte. Su spazzolinoelettrico.info è possibile conoscere gli ulteriori vantaggi derivanti dall’utilizzo dello spazzolino elettrico per tutte le età.

Come scegliere lo spazzolino elettrico giusto per i bambini

Sul mercato esistono moltissimi tipi di spazzolino elettrico, di ogni forma e di ogni colore. Tuttavia, quando si tratta di decidere quale modello acquistare per un bambino (o bambina) è fondamentale procedere con cautela per non commettere errori e sprecare soldi. Quando si sceglie lo spazzolino per bambini infatti occorre prendere in considerazione parametri leggermente diversi rispetto a quelli che in genere vengono osservati per gli adulti. In primis è fondamentale che lo spazzolino elettrico per bambini debba avere una testina di piccole dimensioni. Una testina grande infatti non permetterebbe al bambino di pulire con precisione ogni singolo dente inoltre la testina piccola è particolarmente utile per facilitare il dosaggio del dentifricio. Anche il manico dello spazzolino deve essere adeguato alle mani piccole dei bambini, è indispensabile inoltre che sia ergonomico, solo così potrà garantire un’impugnatura adeguata. In genere il manico viene ricoperto da particolari rivestimenti in gomma proprio per consentire una presa migliore. Alcuni marchi hanno creato dei modelli particolari, dotati di un simpatico timer musicale che permette al bambino di rispettare i tempi minimi di spazzolamento. Il loro costo è sicuramente più elevato rispetto a quelli classici ma garantiscono una maggiore facilità di utilizzo. In alternativa, è possibile utilizzare una clessidra.